سلمت السلطات البيروفية رفات أشخاص قتلهم الجيش عام 1985 خلال الصراع الداخلي بين الدولة الواقعة في منطقة الأنديز والجماعات المتمردة، وذلك بعد أربعة عقود من وقوع أسوأ مذبحة في تاريخ البلاد.
أعاد أطباء الطب الشرعي من النيابة العامة في بيرو رفات 37 ضحية تم التعرف عليهم من بين 71 قتلوا في قرية أكوماركا في 14 آب/أغسطس 1985.
فقدت ماريا بالديون والدتها وخالتها وشقيقها الصغير في ذلك اليوم وهي تنتظر دفنهم منذ ذلك الحين.
عشرون عاما من الصراع بين جيش بيرو وجماعة الدرب المضيء المتمردة أدت إلى مقتل أكثر من 70 ألف شخص. ستدفن العائلات ذويهم يوم الجمعة بعد تكريمهم عبر الاستيقاظ طول الليل للاحتفال بحياتهم، وسط حالة من الحزن، فكأنهم فقدوهم من جديد.
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