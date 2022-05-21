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مجموعة من الشبان يؤدون الرقصة

بعد عامين من الانقطاع وفي 33 مدينة وست دول أوروبية، استأنفت أوبرا شتراوس بات (Die Fledermaus) فعالياتها وتم الإعلان عن عودة الرقص الرباعي التقليدي "رقصة الكوادريل".

هذه الرقصة كانت عصرية في أواخر القرن الثامن والتاسع عشر في أوروبا، يرقص فيها عدة أزواج من الرجال والنساء في شكل مربع، مع مزيج من الألحان والأوبرا. في الآونة الأخيرة انتشرت هذه الرقصة في جميع أنحاء أوروبا تقريبا.

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