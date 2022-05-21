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مقبرة للجنود الأوكرانيين

شهدت مدينة خاركيف إقامة جنازات جنديين أوكرانيين قتلا في فيلكيفكا بحضور رفاقهما في السلاح وسط العديد من الأعلام الأوكرانية التي رفرفت خلف توابيتهما.

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