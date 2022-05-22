على وقع صدى المدفعية الروسية على مدينة سيفيرودونتسك المجاورة على الجبهة الشرقية لأوكرانيا، يقيم مؤمنو الكنيسة الأرثوذكسية في ليسيتشانسك قداسًا في قبو كنيسة مدمرة.
من ناحيتها قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إنها نفذت غارات جوية وقصفت بالمدفعية مراكز قيادة للجيش الأوكراني ومستودعات ذخيرة في جنوب وشرق أوكرانيا.
ونقلت رويترز عن المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد إيغور كوناشينكوف، قوله إن القوات الجوية الروسية نفذت غارات على ثلاثة مراكز قيادة وأربعة مستودعات للذخيرة في دونباس.
وأضاف المتحدث أن صواريخ روسية استهدفت نظاماً مضاداً للطائرات المسيرة في جنوب البلاد، على بعد نحو مئة كيلومتر من مدينة ميكولاييف.
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