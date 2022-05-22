حقق مكتب الدفاع العام في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية حلم 50 زوجا باستضافته نسخته الخامسة من حفل الزفاف الجماعي في مدينة بيلو هوريزونتي. وتستهدف المبادرة الأزواج ذوي الدخل المنخفض الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة حفل زفاف خاص.
حقق مكتب الدفاع العام في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية حلم 50 زوجا باستضافته نسخته الخامسة من حفل الزفاف الجماعي في مدينة بيلو هوريزونتي. وتستهدف المبادرة الأزواج ذوي الدخل المنخفض الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة حفل زفاف خاص.
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