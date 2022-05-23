مع افتتاح معرض تشيلسي فلاور في لندن الثلاثاء، سيتم تمييز اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث بـ "صورة أزهار" خاصة مصنوعة من وردها المفضل زنبق الوادي. يشمل المعرض أيضا موضوعات الاستدامة والصحة العقلية. أنشأ المصمم جون وارلاند "حديقة الجليد" مع كتلة شاهقة من الجليد الذائب في وسطها. تحتوي الحديقة على نباتات نبتت من البذور المكتشفة خلال ذوبان التربة الصقيعية في القطب الشمالي.
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