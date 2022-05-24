في مشهد نادر يقوم جيري هوانغ، الرجل التايواني بإخراج حوض أسماكه في نزهة على متن عربة خاصة تشبه تلك الخاصة بالرضع. هذه العربة التي اخترعها تمكنه من اصطحاب أسماكه في نزهة في شوارع مدينة تايوان تايتشونغ. يضع جيري حوض أسماكه على العربة ويذهب في نزهات منتظمة لتمكين أسماكه من استكشاف عالم جديد.
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