تدخل الحرب في أوكرانيا شهرها الثالث وسط الدمار والمعاناة والمأساة. وبهذه المناسبة الأليمة أقام سكان العاصمة كييف بعض التظاهرات لاستذكار ذكرى الأشخاص الذين فقدوهم منذ بداية الصراع. جهز ميدان العاصمة كييف بأعلام أوكرانية صغيرة، تكريمًا لأولئك الذين فقدوا حياتهم منذ اندلاع القتال في 24 فبراير. كما عرض نصب تذكاري رسالة "الأوكرانيين الذين قتلوا على يد الجيش الروسي" مع رقم 7463 مكتوبًا أدناه.

منذ انسحاب روسيا من جميع أنحاء كييف حيث ركزت معركتها في شرق أوكرانيا، عادت الحياة تدريجيا إلى شوارع العاصمة مع بعض الحركة في جميع أنحاء المدينة. وفي مكتب البريد، نظمت عملية بيع طوابع بريدية وبطاقات مضادة للحرب استقطبت العديد من الأوكرانيين الذين اصطفوا في طوابير طويلة. حملت بعض الطوابع والبطاقات صورة جندي أوكراني يوجه أصبع يده إلى سفينة حربية روسية.

شارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في عملية إطلاق سلسلة الطوابع البريدية التي يبلغ عددها خمسة ملايين طابع تم وضعها حيز الخدمة.