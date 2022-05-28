تظاهر مئات الطلاب في العاصمة التشيلية سانتياغو الجمعة، للمطالبة بالحصول على إعانات غذائية وزيادة ميزانية التعليم لتحسين البنية التحتية للمدارس.

وقامت مجموعة من المتظاهرين بحرق حافلة مما أجبر عناصر الشرطة على استخدام خراطيم المياه لإخمادها.

وتراجعت شعبية الرئيس غابرييل بوريك بحسب أحدث استطلاعات الرأي لتصل 24٪ وذلك لاستعانته المتكررة بالجيش في قضايا الأمن الداخلي.