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ستاد دو فرانس شمال العاصمة الفرنسية باريس

ينتظر السكان والزوار على حد سواء بفارغ الصبر نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في ضاحية سان دوني شمال العاصمة الفرنسية باريس، حيث يقع ملعب "ستاد دو فرانس".

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