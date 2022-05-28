بمناسبة عيد القوات المسلحة في إسبانيا، وبحضور الملك فليبي السادس، شهدت مدينة هويسكا، اليوم السبت، عرضاً عسكرياً شارك فيه أكثر من 3200 عسكري و154 مركبة و69 طائرة.

وكان مقرراً أن تستضيف هويسكا هذه الفعالية الحاشدة قبل عامين، إلا أن التدابير التي كانت اتخذتها البلاد تجاه جائحة فيروس كورونا أملت على المسؤولين في العامين 2020 و2021 اختزال الفعالية وحصرها بأنشطة رمزية في العاصمة مدريد.