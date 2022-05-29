افتتح مؤخرا في العاصمة الأوكرانية كييف معرض للمعدات العسكرية الروسية التي تم تدميرها خلال محاولة القوات الروسية السيطرة على العاصمة الأوكراينة خلال الأسابيع الماضية.
ويقول أحد موظفي الحرس الوطني الأوكراني: " يمكن هذا المعرض العالم بأسره من رؤية ما تفعله روسيا على الأراضي المسالمة في الدول الأوروبية، وما يمكننا فعله بها".
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