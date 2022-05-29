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سيدة أوكرانية أمام دبابة روسية مدمرة في معرض للمعدات العسكرية الروسية المدمرة في العاصمة كييف.

افتتح مؤخرا في العاصمة الأوكرانية كييف معرض للمعدات العسكرية الروسية التي تم تدميرها خلال محاولة القوات الروسية السيطرة على العاصمة الأوكراينة خلال الأسابيع الماضية.

ويقول أحد موظفي الحرس الوطني الأوكراني: " يمكن هذا المعرض العالم بأسره من رؤية ما تفعله روسيا على الأراضي المسالمة في الدول الأوروبية، وما يمكننا فعله بها".

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