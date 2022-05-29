فاز النيوزيلندي جاك جوردان على الأمريكي جيسون لينتز في المباراة النهائية لكأس أبطال تقطيع الخشب التي جرت في العاصمة النمساوية، فيينا، اليوم الأحد.
تتضمن منافسات رياضة تقطيع الخشب عديد من المسابقات، مثل مسابقة تقطيع الخشب بالفأس أو بالمنشار اليدوي أوالكهربائي. ولهذه الرياضة جمهور كبير على الرغم من طرافتها.
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