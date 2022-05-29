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النيوزيلندي جاك جوردان يفوز على الأمريكي جيسون لينتز في المباراة النهائية لكأس أبطال تقطيع الخشب في العاصمة النمساوية، فيينا، 29 مايو 2022

فاز النيوزيلندي جاك جوردان على الأمريكي جيسون لينتز في المباراة النهائية لكأس أبطال تقطيع الخشب التي جرت في العاصمة النمساوية، فيينا، اليوم الأحد.

تتضمن منافسات رياضة تقطيع الخشب عديد من المسابقات، مثل مسابقة تقطيع الخشب بالفأس أو بالمنشار اليدوي أوالكهربائي. ولهذه الرياضة جمهور كبير على الرغم من طرافتها.

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