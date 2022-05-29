حضر الآلاف من أعضاء الجمعية الوطنية للبنادق المؤتمر السنوي، في مدينة هيوستن يومي الجمعة والسبت، بعد ثلاثة أيام على مجزرة مدرسة يوفالدي الابتدائية في تكساس حيث أقدم شاب على قتل 19 طفلا ومدرّستين بواسطة بندقية شبه أوتوماتيكية.

وشارك في المؤتمر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إضافة إلى السناتور تيد كروز بينما اعتذر عن الحضور حاكم تكساس غريج أبوت.

وندد المتحدثون بمجزرة مدرسة يوفالدي الابتدائية، لكنهم أصروا على أن منع الأسلحة النارية ليس حلا.

عُقد المؤتمر آخر مرة في عام 2019.