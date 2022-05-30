وثق أحد المسؤولين من مجموعة غينيس للأرقام العالمية، أمس، الأحد، اللحظة التي فقزت فيها عجوز سويدية، تبلغ 103 أعواماً، بالمظلة، لتصبح بذلك المرأة الأكثر تقدماً بالعمر التي تقوم بهذه المهمة.

ومنذ بلغت التسعين، أرادت روث لارسن التعلم أكثر عن "الطيران"، فجربت رياضات عدة بينها الطائرة الشراعية والطيران المظلي وأيضاً الطيران بالمناطيد.

وفي عام 2019 نفذت أول ققزة مظلية لها وكانت آنذاك تبلغ 101 عاماً. ولكنها لم تسجل أي رقم قياسي وقتها، إذ سبقتها الأميركية كاترين هودجز، حيث قفزت بعمر 103 أعوام و129 يوماً بالمظلة.

وكان أكسيل راوول أول سويدي يقفز بالمظلة عام 1920، عندما كانت لارسن تبلغ من العمر عامين فقط.