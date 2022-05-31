افتتح في دبي بالإمارات العربية المتحدة، أول مقهىً يقدم خدماتٍ للكلاب حصراً، وهو الأول من نوعه في المدينة.

والمقهى الذي يقدّم للكلاب القهوة والطعام والحلويات، افتتحه خبير التغذية الكوري والطاهي المتخصص بطعام الحيوانات الأليفة، هينسكو كو.