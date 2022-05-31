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في دبي بالإمارات العربية المتحدة، افتتح أول مقهىً يقدم خدماتٍ للكلاب حصراً، وهو الأول من نوعه في المدينة، 31 مايو 2022

افتتح في دبي بالإمارات العربية المتحدة، أول مقهىً يقدم خدماتٍ للكلاب حصراً، وهو الأول من نوعه في المدينة.

والمقهى الذي يقدّم للكلاب القهوة والطعام والحلويات، افتتحه خبير التغذية الكوري والطاهي المتخصص بطعام الحيوانات الأليفة، هينسكو كو.

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