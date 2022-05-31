تقدم مدينة ألعاب "ليغو لاند" الترفيهية في العاصمة البريطانية لندن لجمهورها لعبة جديدة تحاكي موكب مرور الملكة إليزابيث.
وتم تصميم وتركيب اللعبة الجديدة احتفالا باليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث.
تقدم مدينة ألعاب "ليغو لاند" الترفيهية في العاصمة البريطانية لندن لجمهورها لعبة جديدة تحاكي موكب مرور الملكة إليزابيث.
وتم تصميم وتركيب اللعبة الجديدة احتفالا باليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث.
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