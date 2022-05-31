Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

euronews_icons_loading
منصة إطلاق الصواريخ سوفييتية الصنع

يعتمد الجنود الأوكرانيون على منصة إطلاق صواريخ سوفيتية الصنع تعود إلى ستينيات القرن الماضي في دفاعهم عن مدينة إزيوم في مواجهة القصف الروسي.

ويمكن للمنصة إطلاق 40 صاروخاً تصل مداها إلى 20 كيلومتراً في أقل من 20 ثانية وهو ما يسبب ضرراً كبيراً في المنطقة التي يقع فيها القصف المتبادل.

وتواجه كل من القوات الأوكرانية والروسية اتهامات حقوقية بسبب استخدام مثل تلك النوعية من الأسلحة المدمرة.

No Comment المزيد من