يعتمد الجنود الأوكرانيون على منصة إطلاق صواريخ سوفيتية الصنع تعود إلى ستينيات القرن الماضي في دفاعهم عن مدينة إزيوم في مواجهة القصف الروسي.
ويمكن للمنصة إطلاق 40 صاروخاً تصل مداها إلى 20 كيلومتراً في أقل من 20 ثانية وهو ما يسبب ضرراً كبيراً في المنطقة التي يقع فيها القصف المتبادل.
وتواجه كل من القوات الأوكرانية والروسية اتهامات حقوقية بسبب استخدام مثل تلك النوعية من الأسلحة المدمرة.
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