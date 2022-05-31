عرض مدربون من نيوجيرسي كلابهم لمساعدة العائلات التي تسعى للحصول على العزاء بعد إطلاق النار في مدرسة ابتدائية في مدينة أوفالدي بولاية تكساس الأمريكية والذي أسفر عن مقتل 19 طفلاً ومعلمين.