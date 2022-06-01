قرية إل مسانو الساحلية شمال مدينة برشلونة الإسبانية، تستضيف مسابقة التجديف وركوب الأمواج بصحبة كلاب تكون مدربة على الطاعة والبقاء على سطح لوح التجديف مع صاحبها طوال مدّة السباق الذي تبلغ مسافته 1.5 كيلومتراً.

وتخضع الكلاب قبل إشراكها في هذه الرياضة إلى جلسات تدريب منتظمة لكي تبقى طوال الوقت على لوح التجديف وأن لا تقفز إلى الماء وفق ما تمليه غريزتها.