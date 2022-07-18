الجمارك الإسبانية تضبط رسما لبيكاسو تقدر قيمته بأكثر من 450 ألف يورو في إيبيزا

أعلنت الجمارك الإسبانية، أنها ضبطت رسما لبابلو بيكاسو تقدر قيمته بأكثر من 450 ألف يورو مطلع تموز/يوليو في مطار إيبيزا في جزر البليار، في حقيبة مسافر يشتبه بضلوعه في عملية "تهريب".

وضبط الرسم المسمى "ثلاث شخصيات" (تروا بيرسوناج) والمؤرخ عام 1966 في 5 تموز/يوليو في حوزة مسافر قادم من سويسرا "حاول إدخاله إلى إسبانيا دون التصريح به" كما أوضحت الجمارك في بيان.

وردا على سؤال من عناصر الجمارك الذين أخطرهم نظراؤهم السويسريون بنقل "عمل فني" في ظروف "مشبوهة"، أكد المسافر أن الرسم ليس أصليا وأظهر فاتورة بـ1500 فرنك سويسري (1515 يورو) قال إنه حصل عليها عندما اشتراه.

لكن في أسفل حقيبته، اكتشف عناصر الجمارك فاتورة ثانية بـ450 ألف فرنك (454 ألف يورو) من معرض فني في زيوريخ مع إشارة إلى رسم "ثلاث شخصيات" لبابلو بيكاسو.

وبحسب تحليل أولي أجراه متخصصون في الأعمال الفنية، هذا الرسم هو "العمل الأصلي" للرسام الإسباني و"السعر الذي حدده المعرض في الفاتورة يتماشى مع السعر السوقي" وفق البيان.

وتابع أن هذا التقييم الأولي سيؤكَّد بتحليل "أكثر شمولا" باستخدام "تقنيات متقدمة" مشيرا إلى فتح تحقيق في عملية "تهريب".