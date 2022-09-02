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أفغانستان
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عديد القتلى من بينهم إمام مسجد داعم لطالبان إثر انفجار داخل مسجد في هرات بأفغانستان

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بقلم:  يورونيوز  مع وكالات
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مقاتل من طالبان يقف وسط الطريق بعد انفجار خلال صلاة الجمعة في مسجد غازارجاه في هرات - أفغانستان. 2022/09/02
مقاتل من طالبان يقف وسط الطريق بعد انفجار خلال صلاة الجمعة في مسجد غازارجاه في هرات - أفغانستان. 2022/09/02   -   حقوق النشر  وكالات

قُتل 18 شخصًا على الأقلّ الجمعة في انفجار استهدف مسجدًا كبيرًا في هرات في غرب أفغانستان من بينهم إمام المسجد، حسبما قال الناطق باسم حاكم الولاية. وقال حميد الله متوكّل في رسالة للصحافيين: "قُتل 18 شخصًا وأُصيب 23 شخصًا آخرين".

وأكد الناطق باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد في تغريدة، أن رجل الدين المعروف مجيب الرحمن أنصاري الداعم الكبير لحركة طالبان قتل "في هجوم وحشي الجمعة في هرات"، وأضاف قائلا: "الإمارة الإسلامية تعرب عن حزنها العميق لمقتله، وسيعاقب المسؤولون عن هذا الحادث على أعمالهم الحاقدة".

وكان مجيب عبد الرحمن أنصاري يستقطب الكثير من المصلين ومعروفا بخطاباته النارية، وقد طالب قبل أسابيع قليلة بقطع رأس من يحاول معارضة نظام طالبان.