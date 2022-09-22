حصيلة جديدة.. العثور على جثث 34 مهاجرا قضوا غرقا قبالة السواحل السورية

عثرت السلطات السورية على جثث 34 مهاجرا قضوا غرقا قبالة مدينة طرطوس الساحلية في شمال غرب البلاد، فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين محتملين، وفق ما افادت وزارة الصحة السورية الخميس.

وقالت الوزارة في بيان "ارتفاع عدد ضحايا غرق المركب الى 34 شخصا والذين يتلقون العلاج في مشفى الباسل في طرطوس هم 20 شخصا". وكانت قد اشارت في وقت سابق الى مصرع 28 مهاجرا وإصابة 15.

وأوضح المصدر نفسه أن معظم الضحايا يتلقون مساعدة بواسطة الأكسيجين وبعضهم نقل إلى العناية المركزة، مؤكدا استنفار جميع المعالجين في المنطقة.

ونقل التلفزيون السوري أن المركب كان يستقله ما لا يقل عن 150 شخصا قبل حادث الغرق.

وفي وقت سابق، نقل المدير العام للموانئ البحرية العميد سامر قبرصلي في بيان لوزارة النقل السورية عن ناجين قولهم إن "الزورق انطلق من لبنان - المنية (شمال) منذ عدة أيام بقصد الهجرة" وعلى متنه ركاب من جنسيات عدة.

وأورد البيان ان فرق الانقاذ تحاول العثور على ناجين آخرين قبالة طرطوس.

وتتكرر منذ سنوات محاولة الهجرة غير الشرعية من لبنان. وفي ظلّ تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحراً وغالباً ما تكون وجهتهم قبرص، الدولة الأوروبية الواقعة قبالة السواحل اللبنانية.

وقد بدأ الأمر مع لاجئين فلسطينيين وسوريين لا يترددون في القيام بهذه الرحلة الخطيرة بحثاً عن بدايات جديدة، قبل أن يسلك لبنانيون الطريق نفسه بعيداً من بلدهم الغارق في الأزمات.

وفي 13 أيلول/سبتمبر، أعلن جهاز خفر السواحل التركي مقتل ستة مهاجرين بينهم طفلان في عرض بحر إيجه فيما جرى انقاذ 73 آخرين كانوا يحاولون الوصول إلى ايطاليا بعدما انطلقوا من طرابلس في شمال لبنان.

وتعلن السلطات اللبنانية مراراً إحباطها لمحاولات هجرة غير شرعية عبر البحر.

وفي نيسان/ابريل الفائت، أسفر غرق مركب محمل بالمهاجرين قبالة طرابلس (شمال) عن مصرع ستة منهم وأثار استياء شديدا في البلد المتأزم