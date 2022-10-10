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إسرائيل

فيديو: اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في القدس الشرقية

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بقلم:  يورونيوز
اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية بعد دخول الجيش مخيم شعفاط للاجئين في القدس 10/10/2022
اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية بعد دخول الجيش مخيم شعفاط للاجئين في القدس 10/10/2022   -   حقوق النشر  Mahmoud Illean/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

اشتبك الجيش الإسرائيلي مع متظاهرين فلسطينيين يوم الإثنين في القدس الشرقية. 

وكان جنود إسرائيليون قد دخلوا مخيم شعفاط (عناتا) للاجئين وفتشوا المنازل والمتاجر بحثاً عن فلسطيني يشتبه في تورطه في مقتل جندية إسرائيلية في نهاية الأسبوع.

ورشق العشرات من سكان المخيم الحجارة باتجاه الجنود الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع. كما أشعل المتظاهرون النار في صناديق القمامة.

ووقع إطلاق النار ليل السبت عند حاجز بالقرب من المخيم في القدس الشرقية. وقالت الشرطة في ذلك الوقت إن المهاجم نزل من سيارة وفتح النار، مما أدى إلى إصابة جندية وحارس أمن بجروح خطيرة قبل أن يركض إلى المعسكر.

وأعلن الجيش في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن وفاة الجندية البالغة من العمر 19 عاماً. وهذه أحدث عملية عنف دموية تشهدها المنطقة منذ سبع سنوات.

المصادر الإضافية • أ ب