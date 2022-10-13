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كوريا الشمالية تتهم كوريا الجنوبية بـ"عمل استفزازي" قرب الحدود

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بقلم:  يورونيوز
عترض شاشة تلفزيونية صورا لإطلاق صاروخ من كوريا الشمالية خلال برنامج إخباري في محطة سكة حديد سيول، كوريا الجنوبية، 13 أكتوبر 2022.
عترض شاشة تلفزيونية صورا لإطلاق صاروخ من كوريا الشمالية خلال برنامج إخباري في محطة سكة حديد سيول، كوريا الجنوبية، 13 أكتوبر 2022.   -   حقوق النشر  Ahn Young-joon/AP.

اتهمت كوريا الشمالية الجمعة (بالتوقيت المحلي) سيول بالقيام ب"عمل استفزازي" قرب حدودهما المشتركة وقالت إن الجيش الكوري الجنوبي "يثير توترا عسكريا"، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقال متحدث باسم الجيش الكوري الشمالي إن الجيش الكوري الجنوبي أطلق الخميس "نيران المدفعية لنحو عشر ساعات قرب منطقة الدفاع المتقدمة التابعة للفيلق الخامس بالجيش الشعبي الكوري"، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية، مضيفا أن الجيش الشعبي الكوري "قام بتدابير عسكرية قوية مضادة" ردا على "العمل الاستفزازي".

وأضاف تقرير الوكالة أن الجيش الكوري الشعبي "يوجه تحذيرا صارما للجيش الكوري الجنوبي الذي يثير توترا عسكريا في منطقة خط المواجهة بعمل متهور".

المصادر الإضافية • ا ف ب