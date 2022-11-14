English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: فلوريدا تدمر فندق "دوفيل" التاريخي الذي استضاف كينيدي وفرقة البيتلز

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
فندق دوفيل لحظة تدميره
فندق دوفيل لحظة تدميره   -   حقوق النشر  Eurovision

بعد سنوات من الإهمال، هُدِم فندق شهير في فلوريدا الأمريكية بعدما استضاف شخصيات سياسية من حجم جون كينيدي، وأخرى من عالم الفن، مثل فرقة البيتلز الشهيرة، في ستينيات القرن المنصرم.

وتم هدم فندق "The 17-story Deauville Beach Resort" الذي يعد منتجعاً سياحياً أيضاً في ميامي أمس، الأحد، واستخدم المهندسون متفجرات خاصة للقيام بالمهمة.

وبني فندق "دوفيل" الشهير عام 1957 وفيه خاطب جون كينيدي الجناح الشاب للحزب الديمقراطي (الديمقراطيون الشباب في أمريكا) عام 1961، بينما قدمت فرقة البيتلز أحد عروضها فيه عام 1964.

وكان العقار مهملاً لسنوات بعد إغلاقه نهائياً عام 2017 إثر حريق ناتج عن خلل كهربائي.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن سكان ميامي رفضوا في استفتاء إدخال تعديلات على لوائح تقسيم المناطق، الأمر الذي كان من شأنه أن يفتح الباب أمام أحد الأثرياء الأمريكيين لبناء فندق جديد.

وكانت السلطات بدأت بالفعل بهدم الجزء السفلي من فندق "دوفيل" في أيلول-سبتمبر الماضي، وأمس الأحد تم هدم المسبح والفندق وقاعات الاحتفالات والردهة.

المصادر الإضافية • يوروفيجن