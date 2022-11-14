شاهد: فلوريدا تدمر فندق "دوفيل" التاريخي الذي استضاف كينيدي وفرقة البيتلز

بعد سنوات من الإهمال، هُدِم فندق شهير في فلوريدا الأمريكية بعدما استضاف شخصيات سياسية من حجم جون كينيدي، وأخرى من عالم الفن، مثل فرقة البيتلز الشهيرة، في ستينيات القرن المنصرم.

وتم هدم فندق "The 17-story Deauville Beach Resort" الذي يعد منتجعاً سياحياً أيضاً في ميامي أمس، الأحد، واستخدم المهندسون متفجرات خاصة للقيام بالمهمة.

وبني فندق "دوفيل" الشهير عام 1957 وفيه خاطب جون كينيدي الجناح الشاب للحزب الديمقراطي (الديمقراطيون الشباب في أمريكا) عام 1961، بينما قدمت فرقة البيتلز أحد عروضها فيه عام 1964.

وكان العقار مهملاً لسنوات بعد إغلاقه نهائياً عام 2017 إثر حريق ناتج عن خلل كهربائي.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن سكان ميامي رفضوا في استفتاء إدخال تعديلات على لوائح تقسيم المناطق، الأمر الذي كان من شأنه أن يفتح الباب أمام أحد الأثرياء الأمريكيين لبناء فندق جديد.

وكانت السلطات بدأت بالفعل بهدم الجزء السفلي من فندق "دوفيل" في أيلول-سبتمبر الماضي، وأمس الأحد تم هدم المسبح والفندق وقاعات الاحتفالات والردهة.