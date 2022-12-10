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بلجيكا

رئيسة البرلمان الاوروبي تسحب التفويض من نائبتها على خلفية التحقيق في شبهات فساد

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
رئيسة البرلمان الاوروبي روبرتا ميتسولا
رئيسة البرلمان الاوروبي روبرتا ميتسولا   -   حقوق النشر  Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

قررت رئيسة البرلمان الاوروبي روبرتا ميتسولا السبت أن تسحب التفويض من نائبتها اليونانية إيفا كايلي التي يتم الاستماع اليها منذ الجمعة في إطار تحقيق يجريه القضاء البلجيكي حول شبهات فساد على صلة بقطر.

وقال متحدث باسم ميتسولا مساء "في ضوء التحقيقات القضائية التي تقوم بها السلطات البلجيكية، قررت الرئيسة ميتسولا أن تعلق بمفعول فوري كل السلطات والمهمات التي عهد بها إلى إيفا كايلي بوصفها نائبة لرئيسة البرلمان الاوروبي".

المصادر الإضافية • أ ف ب