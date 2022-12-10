مونديال قطر: أبرز التعليقات المحلية والدولية على فوز المغرب وتأهله لنصف النهائي

فاز منتخب المغرب على نظيره البرتغالي اليوم، السبت، بهدف نظيف ضمن تصفيات كأس العالم 2022 التي تقام في قطر، ليضمن بذلك تأهله إلى المربع الذهبي، مسطراً التاريخ للمغرب.

والمغرب أول بلد إفريقي وعربي يحقق هذا الإنجاز. أدناه أبرز ردود الفعل حتى الآن على الفوز:

وليد الركراكي، مدرب المنتخب: "مرة أخرى واجهنا فريقاً كبيراً مثل البرتغال. رأيتم الاصابات ومن بقي على الميدان. كان علينا أن نكتب التاريخ لإفريقيا. أنا سعيد جداً. نتقدم بمواهبنا ورغم الإصابات التي حصلت تمكسنا وخلقنا هذه الروح الجماعية من أجل الشعب المغربي وكذلك إفريقيا عادت الى الساحة لتتجاوز سقف التوقعات. من الصعب بالنسبة لمدربين مثلنا يدربون في إفريقيا وكان هناك شكوك بشأننا، سعداء من أجل المغرب .أشكر كل الجماهير والطاقم الفني والجامعة (الاتحاد المغربي للعبة)".

"مرة أخرى واجهنا فريقاً كبيراً مثل البرتغال. رأيتم الاصابات ومن بقي على الميدان. كان علينا أن نكتب التاريخ لإفريقيا. أنا سعيد جداً. نتقدم بمواهبنا ورغم الإصابات التي حصلت تمكسنا وخلقنا هذه الروح الجماعية من أجل الشعب المغربي وكذلك إفريقيا عادت الى الساحة لتتجاوز سقف التوقعات. من الصعب بالنسبة لمدربين مثلنا يدربون في إفريقيا وكان هناك شكوك بشأننا، سعداء من أجل المغرب .أشكر كل الجماهير والطاقم الفني والجامعة (الاتحاد المغربي للعبة)". سفيان إمرابط (لاعب وسط المغرب): "إنه امر غير متوقع. أمر لا يصدق. فخور للغاية. انا أعيش حلماً. لقد خضنا مباراة كبيرة بقلوبنا من أجل بلدنا ومشجعينا. معنوياتنا كانت عالية. أكن احتراماً كبيراً لكل زملائي... كأننا نلعب على أرضنا شكراً للشعب المغربي".

"إنه امر غير متوقع. أمر لا يصدق. فخور للغاية. انا أعيش حلماً. لقد خضنا مباراة كبيرة بقلوبنا من أجل بلدنا ومشجعينا. معنوياتنا كانت عالية. أكن احتراماً كبيراً لكل زملائي... كأننا نلعب على أرضنا شكراً للشعب المغربي". سفيان بوفال (مهاجم المغرب): "عملنا كثيراً ونحن سعداء. واجهنا الفرق الكبرى. الله، الوطن، الملك".

"عملنا كثيراً ونحن سعداء. واجهنا الفرق الكبرى. الله، الوطن، الملك". عز الدين أوناحي (لاعب وسط المغرب): "دخلنا التاريخ في المباراة الأخيرة، واليوم بلغنا نصف النهائي. سنعمل بدءاً من الغد للمباراة المقبلة كي نحقق الحلم. نشكر الشعب العربي وكل إفريقيا، نعرف أنها تقف وراءنا".

"دخلنا التاريخ في المباراة الأخيرة، واليوم بلغنا نصف النهائي. سنعمل بدءاً من الغد للمباراة المقبلة كي نحقق الحلم. نشكر الشعب العربي وكل إفريقيا، نعرف أنها تقف وراءنا". الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي: "المغرب أول منتخب افريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم. يا له من إنجاز لمنتخب أسود الأطلس".

"المغرب أول منتخب افريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم. يا له من إنجاز لمنتخب أسود الأطلس". محمد أبو تريكة (النجم المصري السابق لقناة بي إن سبورتس): "بدأنا نحلم الآن بأن يرفع منتخب عربي كأس العالم".

"بدأنا نحلم الآن بأن يرفع منتخب عربي كأس العالم". حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي يبارك للمنتخب المغربي عبر تويتر:

المهدي بنعطية (مدافع المغرب السابق لقناة بي إن سبورتس): "أنا أخ كبير. كنت محظوظاً لمقابلتهم عندما كانوا صغار السن ورافقتهم حتى وصلوا إلى هنا. أنا في الملعب ولا أصدّق. أشعر ان شخصاً ما سيوقظني. هذا أمر لا يُصدّق، لدي القشعريرة، نحن في نصف نهائي كأس العالم".

"أنا أخ كبير. كنت محظوظاً لمقابلتهم عندما كانوا صغار السن ورافقتهم حتى وصلوا إلى هنا. أنا في الملعب ولا أصدّق. أشعر ان شخصاً ما سيوقظني. هذا أمر لا يُصدّق، لدي القشعريرة، نحن في نصف نهائي كأس العالم". كاكا (النجم البرازيلي السابق لقناة بي إن سبورتس): "إنجاز تاريخي، ليس بالإنجاز العادي. أنت بين أفضل أربعة منتخبات في العالم. لمَ لا الحلم بالكأس؟ تهانينا لهذا المنتخب المنظم والمنضبط، ركّز كثيراً وحارب في الاتجاه الصحيح. الحارس بونو مميز، أوناحي اللاعب رقم 8 يا له من لاعب".

"إنجاز تاريخي، ليس بالإنجاز العادي. أنت بين أفضل أربعة منتخبات في العالم. لمَ لا الحلم بالكأس؟ تهانينا لهذا المنتخب المنظم والمنضبط، ركّز كثيراً وحارب في الاتجاه الصحيح. الحارس بونو مميز، أوناحي اللاعب رقم 8 يا له من لاعب". إيلون ماسك مالك تويتر يغرد "مبروك للمغرب".

ديدييه دروغبا (نجم الكرة العاجية السابق على تويتر): ""لقد فعلوها، برافو المغرب لهذا الإنجاز. تحيا إفريقيا. أخي وليد الركراكي سعيد جداً لأجلك".