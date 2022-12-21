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إسرائيل

نتنياهو يشكّل حكومة جديدة (الرئاسة الإسرائيلية)

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف بنيامين نتنياهو   -   حقوق النشر  AP Photo

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف بنيامين نتنياهو الرئيس يتسحاق هرتسوغ أنّه تمكّن من تشكيل حكومة، حسبما أعلنت الرئاسة مساء الأربعاء قبل دقائق من المهلة النهائية لتشكيل ائتلاف حكومي جديد.

وكتب نتنياهو على تويتر بالعبرية "توصّلنا إليها"، وذلك قبل دقائق قليلة من الموعد النهائي الساعة 11,59 مساءً بالتوقيت المحلّي (21,59 بتوقيت غرينتش)، معلناً بذلك تشكيل حكومته. 

من جهتها، أكدت الرئاسة الإسرائيلية لوكالة فرانس برس أنّ نتنياهو "اتصل" بهرتسوغ "لإبلاغه" بهذا الخبر في الوقت المناسب.