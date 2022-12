زيلينسكي يطالب الأوكرانيين بالاستعداد لهجمات صاروخية روسية جديدة وموسكو تردّ على تحديد سعر نفطها

قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في بيان إنها أكدت يوم الثلاثاء "دعم حكومتها الكامل" لأوكرانيا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وميلوني، التي تولت السلطة في أكتوبر تشرين الأول، من أشد المؤيدين لكييف، على الرغم من الخلاف حول هذه القضية داخل ائتلافها اليميني الحاكم وانقسام الرأي العام.

وقال مكتبها "ميلوني جددت دعم الحكومة الإيطالية الكامل لكييف في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية ولإصلاح البنية التحتية للطاقة و(للعمل) من أجل إعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل".

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، شكر زيلينسكي رئيسة الوزراء الإيطالية عبر تويتر على "تضامنها ودعمها الشامل"، وقال إن روما تدرس تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.

Thanked @GiorgiaMeloni for solidarity and comprehensive support for 🇺🇦. Commended 🇮🇹 government's allocation of additional €10 million in aid. Mrs. Meloni informed that the issue of providing air defense systems to protect 🇺🇦 skies is being considered. We discussed #PeaceFormula