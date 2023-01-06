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إسرائيل

إسرائيل تقول إنها ستتخذ خطوات ردا على تحركات الفلسطينيين في محكمة العدل

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بقلم:  يورونيوز
الحكومة الإسرائيلية.
الحكومة الإسرائيلية.   -   حقوق النشر  رويترز

قالت إسرائيل الجمعة إنها ستعلق بعض أعمال الإنشاءات الفلسطينية وستستخدم الأموال الفلسطينية في تعويض ضحايا "إرهاب" إسرائيليين وذلك ردا على مناشدة قدمها الفلسطينيون في محكمة العدل الدولية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الإجراءات تأتي "ردا على قرار السلطة الفلسطينية شن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل".

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وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي إبداء الرأي حول التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قبل 55 عاما. وجاء طلب إبداء الرأي في القضية بعد مناشدة من الجانب الفلسطيني.

المصادر الإضافية • رويترز