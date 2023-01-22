لاتفيا واستونيا وليتوانيا تحث ألمانيا على تزويد أوكرانيا بدبابات

وجهت دول البلطيق، لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، دعوة مشتركة إلى ألمانيا يوم السبت لإرسال دباباتها الرئيسية إلى أوكرانيا، مما يزيد من الضغط على برلين للتحرك بشكل أسرع لمساعدة كييف في حربها ضد روسيا.

وقال وزير خارجية إستونيا على تويتر "نحن وزراء خارجية إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، ندعو ألمانيا لتزويد أوكرانيا الآن بدبابات ليوبارد.

"هذا ضروري لوقف العدوان الروسي ومساعدة أوكرانيا واعادة السلام إلى أوروبا بسرعة. ألمانيا عليها مسؤولية خاصة في هذا الصدد باعتبارها القوة الأوروبية الرائدة".

وصدر هذا البيان بعد يوم من عدم توصل ألمانيا والحلفاء الغربيين إلى قرار بشأن ما إذا كانت برلين ستوافق على إرسال دباباتها من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا أو السماح للدول الأخرى التي تملكها فعل ذلك.

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط من العام الماضي مخاوف في دول البلطيق الصغيرة، وكلها أعضاء في حلف شمال الأطلسي، من تعرضها أيضا لهجوم من موسكو.