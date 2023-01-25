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الولايات المتحدة الأمريكية

ميتا ستسمح لترامب بالعودة الى فيسبوك وإنستغرام

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بقلم:  يورونيوز
لوحة إعلانية ضد ترامب أمام مقر ميتا في كاليفورنيا.
لوحة إعلانية ضد ترامب أمام مقر ميتا في كاليفورنيا.   -   حقوق النشر  أ ف ب

أعلنت شركة ميتا مالكة موقعي فيسبوك وإنستغرام للتواصل الاجتماعي الأربعاء، أنها ستنهي تعليق حسابات دونالد ترامب على موقعيها في الأسابيع المقبلة. يأتي إعلان ميتا بعد عامين من حظر الرئيس الأمريكي السابق إثر الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن.

وقال نيك كليج، رئيس الشؤون الدولية في ميتا في بيان "يجب أن يكون الجمهور قادرًا على سماع ما يقوله السياسيون حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة".

كما تم حظر حساب ترامب على تويتر الذي يضم 88 مليون متابع مباشرة بعد أعمال الشغب، ما دفع الجمهوري البالغ 76 عاما للتواصل مع أنصاره عبر منصته الخاصة "تروث سوشال" حيث لديه أقل من خمسة ملايين متابع. 

ويعود الفضل في انتصار ترامب المفاجئ عام 2016 جزئيا إلى انتشاره الهائل على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأعاد مالك تويتر الجديد إيلون ماسك تفعيل حساب ترامب على المنصة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد أيام من إعلان الرئيس السابق قراره الترشح لولاية رئاسية أخرى، لكنه لم ينشر أي تغريدة حتى الآن.

المصادر الإضافية • أ ف ب