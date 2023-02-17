الوقت الآن "ليس للحوار"... باريس وبرلين تتعهدان تكثيف دعم أوكرانيا

17:10

بروكسل تتبنى نهجا "متدرجا" حيال إنشاء محكمة خاصة بأوكرانيا ومصادرة أصول روسية



دافع الاتحاد الأوروبي الجمعة عن انتهاج مقاربة "متدرجة" بشأن الاستجابة لطلب كييف إنشاء محكمة خاصة حول أوكرانيا ومصادرة الأصول الروسية المجمدة، وهما مسألتان تثيران أسئلة قانونية معقدة.

وقال المفوض الأوروبي للعدالة ديدييه رايندرز خلال مؤتمر صحافي مع المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين، "نريد أن نتأكد من تقديم جميع مرتكبي كلّ أنواع الجرائم إلى العدالة، وأن تدفع روسيا تكاليف إعادة الإعمار والتعويض" عن خسائر الضحايا.

وأعلن أن "مركزا للتنسيق الدولي لملاحقة جريمة العدوان" ومقره لاهاي، سيكون "جاهزا للعمل" في تموز/يوليو المقبل.

وأوضح أن المركز سيؤدي دور المدعي العام، ويهدف إلى "جمع وحفظ الأدلة على جريمة العدوان وإتاحة النقاشات بين المدعين (...) ليس فقط بشأن التحقيقات، بل كذلك بشأن الملاحقات المحتملة".

ومن المنتظر أن يمثل المركز خطوة أولى قبل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس طالبت بها كييف.

