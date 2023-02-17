الوقت الآن "ليس للحوار"... باريس وبرلين تتعهدان تكثيف دعم أوكرانيامحادثة
ما تزال الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت منذ عام تقريباً وأوقعت الآلاف من القتلى، تلقي بظلالها وتؤثر على العالم خاصة في مجالات الطاقة والغذاء والعلاقات السياسية والتحالفات الدولية.
أليكم أبرز الأحداث المتعلقة بالحرب لحظة بلحظة
قائد مجموعة فاغنر الروسية يعلن السيطرة على بلدة شمال باخموت الأوكرانية
أكّد قائد مجموعة فاغنر الروسية الجمعة أن قواته سيطرت على بلدة باراسكوفييفكا الأوكرانية الواقعة شمال باخموت، التي تشهد أطول معركة في منطقة دونباس منذ عام.
وقال يفغيني بريغوجين وفق ما نقل مكتبه الإعلامي "رغم الحؤول دون وصول الذخيرة، ورغم الخسائر الفادحة والمعارك الدامية، سيطر رجالنا على بلدة باراسكوفييفكا بشكل كامل".
الوقت الآن "ليس للحوار"... باريس وبرلين تتعهدان تكثيف دعم أوكرانيا
تعهدت باريس وبرلين الجمعة في ميونيخ تكثيف الدعم العسكري الذي تطالب به أوكرانيا بشدة حتى تتمكن من صد الغزو الروسي، فيما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الوقت الآن "ليس للحوار".
بعد نحو عام من بدء الحرب وعشرات الآلاف من الضحايا على الجانبين، لا تلوح في الأفق بوادر تهدئة على جبهات القتال المحتدم خصوصا في باخموت، وتبدو فرص التوصل لحل دبلوماسي شبه منعدمة.
Last year, I urged the world to boycott Auchan for failing to withdraw from Russia and stop funding war crimes. However, the reality seems to be far worse: Auchan has evolved into a full-fledged weapon of Russian aggression. I intend to discuss this with my French counterpart. https://t.co/5Gp607HKPs— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 17, 2023
بروكسل تتبنى نهجا "متدرجا" حيال إنشاء محكمة خاصة بأوكرانيا ومصادرة أصول روسية
دافع الاتحاد الأوروبي الجمعة عن انتهاج مقاربة "متدرجة" بشأن الاستجابة لطلب كييف إنشاء محكمة خاصة حول أوكرانيا ومصادرة الأصول الروسية المجمدة، وهما مسألتان تثيران أسئلة قانونية معقدة.
وقال المفوض الأوروبي للعدالة ديدييه رايندرز خلال مؤتمر صحافي مع المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين، "نريد أن نتأكد من تقديم جميع مرتكبي كلّ أنواع الجرائم إلى العدالة، وأن تدفع روسيا تكاليف إعادة الإعمار والتعويض" عن خسائر الضحايا.
وأعلن أن "مركزا للتنسيق الدولي لملاحقة جريمة العدوان" ومقره لاهاي، سيكون "جاهزا للعمل" في تموز/يوليو المقبل.
وأوضح أن المركز سيؤدي دور المدعي العام، ويهدف إلى "جمع وحفظ الأدلة على جريمة العدوان وإتاحة النقاشات بين المدعين (...) ليس فقط بشأن التحقيقات، بل كذلك بشأن الملاحقات المحتملة".
ومن المنتظر أن يمثل المركز خطوة أولى قبل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس طالبت بها كييف.
بوتين يتهم الدول الغربية بـ"عرقلة تطوير" شركة غازبروم
ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة بـ"المحاولات المباشرة" للدول الغربية التي تسعى إلى "عرقلة تطوير" شركة غازبروم الوطنية التي تستهدفها عقوبات منذ عام.
وقال بوتين في خطاب عبر الفيديو في مناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس الشركة "رغم المنافسة غير العادلة - بصراحة - والمحاولات المباشرة من الخارج لعرقلة تطويرها وكبحه، غازبروم تتقدّم نحو الأمام وتُطلق مشاريع جديدة".
جاءت تصريحاته في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الغاز الروسي من وطأة العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
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شولتس يدعو الحلفاء القادرين على إرسال دبابات لأوكرانيا إلى "فعل ذلك الآن"
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة الدول القادرة على إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا إلى أن "تفعل ذلك الآن"، في وقت تصل الشحنات التي وعد بها الحلفاء بشكل أبطأ من المتوقع.
وأكد في كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن أن الدعم العسكري لأوكرانيا يجب أن يستمر، و"بالتالي على أولئك الذين يمكنهم إرسال مثل هذه الدبابات القتالية أن يفعلوا ذلك الآن".
Putin’s revisionism will not prevail. Ukraine is more united than ever. The EU stands unified – and it stands behind Ukraine’s future EU membership. And: NATO is gaining two new members. #MSC2023— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 17, 2023
ووعد المستشار الألماني الذي تعرض لانتقادات متكررة بسبب الدعم الألماني الخجول لكييف، بقيادة "حملة مكثفة" لحض الحلفاء على التحرك في هذا السياق، خلال أيام مؤتمر ميونيخ الثلاثة.
Security cannot be achieved through military strength alone in our digital, technological and globalised world. For us Europeans and for all open and democratic societies like our own it’s crucial that we become more resilient overall. #MSC2023— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 17, 2023
زيلينسكي يطلب من الحلفاء "تسريع" جهود دعم أوكرانيا
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء الجمعة إلى "تسريع" جهود دعم أوكرانيا، التي تشهد غزواً روسياً منذ حوالي عام، مشدداً على أن "لا بديل عن انتصار أوكرانيا".
وقال زيلينسكي في مداخلة عبر الفيديو أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، في ألمانيا "نحتاج إلى السرعة. سرعة في إبرام اتفاقاتنا، سرعة في الإمدادات لتعزيز معركتنا، سرعة في القرارات للحد من القدرة الروسية. لا بديل عن السرعة لأن عليها تعتمد الحياة".
ماكرون: "علينا تكثيف دعمنا" لأوكرانيا للمضي نحو "مفاوضات ذات صدقية"
رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، أنه يتعين "علينا تكثيف دعمنا" لأوكرانيا للمضي نحو "مفاوضات ذات صدقية"، معتبراً أنّ الوقت الآن "ليس للحوار" مع روسيا.
وقال ماكرون في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا "يجب بالتأكيد أن نكثف دعمنا وجهودنا لدعم صمود الأوكرانيين شعباً وجيشاً وتمكينهم من شن هجوم مضاد سيتيح وحده مفاوضات ذات صدقية بشروط تختارها أوكرانيا وسلطاتها وشعبها".
وأقرّ ماكرون بأنّ "الوقت اليوم ليس للحوار" مع موسكو بعدما حاول لفترة طويلة الحفاظ على قنوات تواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما عرّضه أحياناً لانتقادات شديدة من دول أوروبية، ومن أوكرانيا نفسها.
وقال "الوقت ليس للحوار لأنّ روسيا اختارت الحرب، اختارت تصعيد الحرب، واختارت حتّى جرائم الحرب ومهاجمة البنى التحتية المدنية".
ماكرون: "نحن جاهزون لنزاع طويل الأمد" في أوكرانيا
اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة في ميونيخ "اننا جاهزون لنزاع طويل الامد" في اوكرانيا.
وقال ماكرون خلال مؤتمر ميونيخ للامن في المانيا "نحن جاهزون لنزاع طويل الامد. اقول ذلك ولا اتمنى هذا الامر. واذا كنا لا نتمنى ذلك، فعلينا ان نكون جميعا صادقين في قدرتنا على الاستمرار في هذا الجهد".
La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre contre l’Ukraine.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 17, 2023