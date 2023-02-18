الاتحاد الأوروبي "يمكنه تحريك الجبال" لتزويد كييف بالذخيرة.. والغرب

الاتحاد الأوروبي "يمكنه تحريك الجبال" لتزويد كييف بالذخيرة.. والغربمحادثة
توشك الحرب الروسية الأوكرانية على طي عامها الأول وما يزال الحل الدبلوماسي السياسي بعيد المنال بين دعم غربي غير منقوص لكييف "علها تنتصر في الحرب كما يتمنون ويرغبون"، لما لها من تداعيات على القارة الأوروبية، في حين يواصل الدب الروسي "عمليته العسكرية" كما يحلو له ان يسميها بتصميم قوي على تغيير قواعد اللعبة ورسم معالم المرحلة المقبلة محذرا بين الفينة والأخرى من اشتباك أوسع مع الولايات المتحدة قد تصل إلى مستويات لا تحمد عقباها وتلقي بظلالها القاتمة على العالم بأسره من المناحي المختلفة.
أليكم أبرز الأحداث المتعلقة بالحرب لحظة بلحظة
هولندا ستغلق قنصليتها في سان بطرسبرغ في روسيا
قالت الحكومة الهولندية يوم السبت إنها ستغلق قنصليتها في سان بطرسبرغ بروسيا، وإنها ستقلص عدد الدبلوماسيين الروس المسموح بوجودهم في السفارة الروسية في لاهاي.
وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا في بيان "تواصل روسيا محاولة إدخال عملاء مخابرات سرا إلى هولندا تحت غطاء الدبلوماسية. لا يمكننا ولن نسمح بذلك".
وأضاف "في الوقت نفسه ترفض روسيا منح تأشيرات دخول للدبلوماسيين الهولنديين الذين سيعملون في القنصلية في سان بطرسبرغ أو السفارة في موسكو".
وقالت الحكومة الهولندية إنها قررت الحد من عدد الدبلوماسيين في السفارة الروسية في لاهاي لمضاهاة عدد الموجودين في السفارة الهولندية في موسكو.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان "سيتعين بالتالي مغادرة عدد من الدبلوماسيين البلاد في غضون أسبوعين"، دون أن تذكر عددا محددا.
وأمرت الحكومة الهولندية أيضا المكتب التجاري الروسي في أمستردام بالإغلاق بحلول يوم الثلاثاء
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي "يمكنه تحريك الجبال" لتزويد كييف بالذخيرة
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم السبت إنها واثقة من أن مصلحة الاتحاد الأوروبي المشتركة في حصول أوكرانيا على المزيد من الذخيرة ستتغلب على مصالح الدول منفردة عندما يتعلق الأمر ببرامج المشتريات الدفاعية الأوروبية المشتركة.
ويستكشف الاتحاد بشكل عاجل سبل تمكين دوله الأعضاء من التعاون معا لشراء الذخيرة لمساعدة أوكرانيا، بعد تحذيرات من كييف بأن قواتها، التي تطلق ما يصل إلى 10 آلاف قذيفة مدفعية يوميا، بحاجة إلى المزيد من الإمدادات سريعا.
وقالت فون دير لاين في حديث لرويترز ووسائل إعلام أخرى في مؤتمر ميونيخ للأمن "كما هو الحال دائما في هذه الحرب الوحشية التي شنتها روسيا على أوكرانيا، نرى أنه يمكننا تحريك الجبال (عندما نكون) تحت الضغوط، وبالتالي هنا أيضا".
وأضافت "هذه ليست أوقاتا عادية، إنها أوقات استثنائية. وبالتالي، يجب أن ننظر أيضا في إجراءات أو إجراءات غير عادية".
سوناك وهاريس يتفقان على أن الصراع في أوكرانيا حرب عالمية
قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن ريشي سوناك ونائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس أدانا الدول التي تدعم جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، ووصفا الحرب بأنها "حرب عالمية".
وذكر المكتب في بيان عقب اجتماعهما في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم السبت "رئيس الوزراء ونائبة الرئيس (الأمريكي) هاريس أدانا تلك الدول التي تدعم جهود بوتين سياسيا وعسكريا".
وأفاد البيان "اتفقا على أن حرب بوتين في أوكرانيا هي حرب عالمية، سواء من حيث تأثيرها على الغذاء وأمن الطاقة أو من حيث تداعياتها على الأعراف المقبولة دوليا مثل السيادة"
سوناك: سنساعد دولا أخرى ترغب في إرسال طائرات لأوكرانيا
قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم السبت إن بلاده عرضت مساعدة دول أخرى ترغب في إرسال طائرات إلى أوكرانيا الآن، بينما دعا الحلفاء إلى الحفاظ على دعمهم لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا.
وانضم سوناك إلى رئيسي الوزراء البريطانيين السابقين بوريس جونسون وليز تراس في تقديم دعم قوي لأوكرانيا يشمل تسليم أسلحة وتدريب القوات.
وترفض بريطانيا حتى الآن إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا لكن سوناك قال يوم السبت إن بلاده تستطيع المساعدة بطرق أخرى.
وقال في مؤتمر ميونيخ للأمن "ستدعم بريطانيا بكل سرور الدول الأخرى القادرة على توفير الطائرات فورا".
وذكر أيضا أن الحلفاء الغربيين يجب أن يبحثوا عن طريقة تضمن أن تدفع روسيا أموالا في إعادة إعمار أوكرانيا بمجرد انتهاء الحرب.
وزير الخارجية الصيني يدعو مجددا إلى الحوار لحل الأزمة الأوكرانية
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم السبت خلال مؤتمر ميونيخ للأمن إن بلاده "لا تقف مكتوفة الأيدي ولا تسكب الوقود على النار" فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، مع مواصلة الدعوة إلى السلام والحوار.
وأضاف وانغ، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني "أقترح أن يبدأ الجميع في التفكير بهدوء، وخاصة الأصدقاء في أوروبا، في نوعية الجهود التي يمكننا بذلها لوقف هذه الحرب".
وقال "هناك بعض القوى التي لا ترغب على ما يبدو في نجاح المفاوضات أو انتهاء الحرب قريبا".
وأضاف أن الصين ستحدد موقفها بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية في وثيقة سوف تشير إلى ضرورة احترام وحدة أراضي جميع الدول.
رئيس وزراء بريطانيا: يجب أن تدفع روسيا في إعادة إعمار أوكرانيا
قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم السبت إن الحلفاء الغربيين يجب أن يبحثوا عن طريقة تضمن أن تدفع روسيا أموالا في إعادة إعمار أوكرانيا بمجرد انتهاء الحرب.
وفي كلمته بمؤتمر ميونيخ للأمن، ذكر سوناك أيضا أن رد المجتمع الدولي على العدوان الروسي لم يكن قويا بما يكفي.
أمريكا تعلن ارتكاب روسيا "جرائم ضد الإنسانية" في أوكرانيا
قالت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس يوم السبت إن إدارة الرئيس جو بايدن خلصت رسميا إلى أن روسيا ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" في غزوها لأوكرانيا منذ ما يقرب من عام.
وذكرت هاريس في مؤتمر ميونيخ للأمن "فحصنا الأدلة فيما يتعلق بأفعال روسيا في أوكرانيا، ونعرف المعايير القانونية، ولا شك أن هذه جرائم ضد الإنسانية".
وأضافت "أقول لكل من ارتكب هذه الجرائم، ولرؤسائهم المتواطئين في هذه الجرائم: ستحاسبون".
وليس للقرار الرسمي، الذي جاء بعد تحليل قانوني بقيادة وزارة الخارجية الأمريكية، أي تبعات فورية على الحرب المستمرة.
لكن واشنطن تأمل في أن يساعد في زيادة عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحشد الجهود القانونية لمحاسبة أعضاء حكومته من خلال المحاكم والعقوبات الدولية.
وفي سياق متصل قالت هاريس إنها منزعجة من تعميق الصين علاقتها مع روسيا منذ غزو موسكو لأوكرانيا، مشيرة إلى أن الدعم الصيني لروسيا من شأنه تقويض النظام الدولي القائم على القواعد.
فرض عقوبات على أصول روسية بقيمة 5.7 مليار دولار في ألمانيا
نقلت صحيفة فيلت أم زونتاج عن وزارة المالية الألمانية قولها إن السلطات فرضت عقوبات على أصول روسية بقيمة 5.32 مليار يورو (5.69 مليار دولار) تقريبا في ألمانيا بسبب غزو أوكرانيا.
وأفادت الصحيفة بأن الأصول مملوكة لكيانات روسية مثل البنك المركزي الروسي وشركات وأفراد مدرجين على قائمة الاتحاد الأوروبي للعقوبات. وقالت إن الوزارة لم تذكر قيمة الأصول المجمدة التي يملكها أثرياء من النخبة الروسية.
ونقلت الصحيفة عن الوزارة أيضا أن هيئة مركزية جديدة لتنفيذ العقوبات لا تزال قيد الإنشاء ويعمل بها بالفعل 36 موظفا وسيتم تعيين المزيد.
البيت الأبيض: مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة تكبدت أكثر من 30 ألف قتيل في أوكرانيا
قال البيت الأبيض يوم الجمعة إن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة تكبدت أكثر من 30 ألف قتيل منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط مع مقتل نحو تسعة آلاف من هؤلاء المقاتلين خلال عمليات قتالية.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين في إفادة دورية إن الولايات المتحدة تقدر أن 90 في المئة من أفراد مجموعة فاجنر الذين لقوا حتفهم في أوكرانيا منذ ديسمبر كانون الأول سجناء مدانون.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي نقلاً عن معلومات مخابرات إن نصف إجمالي عدد القتلى وقع منذ منتصف ديسمبر كانون الأول مع زيادة حدة القتال في مدينة باخموت بشرق أوكرانيا.
وقال كيربي إن مجموعة فاجنر حققت مكاسب متزايدة داخل باخموت وحولها خلال الأيام القليلة الماضية ولكن تلك المكاسب استغرق تحقيقها عدة أشهر وجاءت "بتكلفة مدمرة لا يمكن تحملها".
وقال "من المحتمل أن ينتهي بهم الأمر بالنجاح في باخموت ، لكن ذلك سيثبت أنه ليس له قيمة حقيقية لأنه ليس له قيمة استراتيجية حقيقية". وأضاف أن القوات الأوكرانية ستحتفظ بخطوط دفاعية قوية عبر منطقة دونباس.
محكمة أوكرانية تحكم على مقدم برامج تلفزيونية روسي بالسجن خمس سنوات
قال مسؤولون يوم الجمعة إن محكمة في أوكرانيا أصدرت حكما غيابيا بالسجن خمس سنوات على مقدم البرامج التلفزيونية الروسي المؤيد للحرب والذي دعا إلى إغراق أطفال أوكرانيين.
وقال جهاز الأمن الأوكراني (إس بي يو) إن كراسوفسكي أدين بالإبادة الجماعية والدعوة أنطون كراسوفسكي للإطاحة بالنظام الدستوري الأوكراني.
وكان كراسكوفسكي قد قال في أكتوبر تشرين الأول لقناة أر تي التي تسيطر عليها الدولة إن الأطفال الأوكرانيين الذين رأوا الروس محتلين في ظل الاتحاد السوفيتي كان لا بد من "إلقاءهم مباشرة في نهر به تيار قوي". واعتذر كراسوفسكي في وقت لاحق لكن تم وقفه عن العمل بسبب هذه التصريحات.