مراسم تتويج ملك بريطانيا: من سيحضر؟ ومن سيكون غائبا؟

بقلم: يورونيوز مع ا ف ب

من المتوقّع أن يحضر قرابة 2300 شخص مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث في لندن، وقائمة المدعوين تزخر بالرؤساء والملوك والشخصيات البارزة. لكن قائمة الغائبين أو غير المدعوين تثير الاهتمام أيضا.

من المتوقّع أن يحضر قرابة 2300 شخص مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وهو عدد أقلّ بكثير من أكثر من 8000 مدعو احتشدوا في كنيسة ويستمنستر لحضور حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية في 1953.

في ما يلي أبرز الشخصيات المتوقّع حضورها أو غيابها:

الحضور

الأمير هاري، الابن الأصغر للملك والذي انسحب من الحياة الملكية ووجّه وابلاً من الانتقادات لعائلته.

يُتوقع أن يحضر الأمير هاري مراسم التتويج نفسها وليس الفعاليات الأخرى المقرّرة في ذلك اليوم.

من بين قادة العالم: رئيس الوزراء الأسترالي أنتوي ألبانيزي، نائب الرئيس الصيني هان جينغ، رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، الوزيرة الأولى في حكومة إيرلندا الشمالية ميشيل أونيل، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ورئيس الفيليبين فرديناند ماركوس.

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزوجته أكشاتا مورتي إلى جانب أعضاء الحكومة ونحو 80 من أعضاء غرفتي البرلمان. يشار إلى أن سوناك استقبل بعضا من المدعوين في مقر الحكومة بداونينغ ستريت من الذين وصلوا إلى لندن عشية مراسم التتويج.

مئات من أبطال المجتمع مثل التلميذ ماكس ووزي الذي نام في خيمة في حديقة منزله ثلاث سنوات لجمع تبرعات لأعمال خيرية.

من بين ملوك وأمراء العالم، ملك إسبانيا فيليبي السادس والملكة ليتيتسيا، ولي عهد الدنمارك الأمير فريدريك والأميرة ماري، ولي عهد اليابان فوميهيتو والأميرة كيكو، أمير موناكو ألبرت الثاني والأميرة تشارلين، عاهل الأردن الملك عبد الثاني والملكة رانيا، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ملك ماوري تويهيتيا، ملك تايلاند ماها فيجيلالونغكورن والملكة سوتيدا.

نجم البوب الأميركي ليونيل ريتشي، أول سفير عالمي لصندوق الأمير تشارلز الخيري.

نجلا كاميلا، مؤلف كتب طهي توم باركر بولز وخبيرة الفنون لورا لوبيز، ووالدهما أندرو باركر بولز زوج كاميلا السابق.

متغيبون أو غير مدعوين