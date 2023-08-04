النيجر: العسكر يهددون بالرد على أي عدوان.. والرئيس "الرهينة" يتوقع عواقب وخيمة اذا نجح الانقلاب

غادر وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الذي وصل إلى نيامي مساء الخميس لإيجاد مخرج للأزمة في النيجر، هذا البلد بعد ساعات قليلة من دون لقاء قائد الانقلابيين على ما أفاد أحد أعضائه الجمعة.
توقع رئيس النيجر محمّد بازوم المنتخب ديمقراطيا حصول "عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره" في حال نجاح المحاولة الانقلابيّة لإطاحته من السلطة داعيا الأسرة الدولية إلى تقديم المساعدة فيما توعد الانقلابيون كل من يشن "عدوانا" على البلاد "برد فوري".
وفي وقت متاخر من مساء الخميس أعلن الانقلابيون في بيان تُلي عبر التلفزيون إلغاء اتفاقيّات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا تتعلّق خصوصا بـ"تمركز" الكتيبة الفرنسيّة وبـ"وضع" الجنود الموجودين في إطار المعركة ضدّ الجهاديّين،
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بازوم: المحاولة الانقلابية في النيجر قد تكون لها عواقب "مدمّرة" على العالم
أعلن الرئيس النيجري محمّد بازوم في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست ليل الخميس أنّه إذا نجحت المحاولة الانقلابيّة لإطاحته من السلطة "فستكون لها عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره".
وفي أوّل بيان علني طويل منذ أن أطاحه عسكريّون انقلابيّون في 26 تموز/يوليو، دعا بازوم "الحكومة الأميركيّة والمجتمع الدولي بأسره إلى مساعدتنا في استعادة نظامنا الدستوري".
وقال بازوم، المحتجز منذ إطاحة حكومته، "أكتب هذا بصفتي رهينة"، مشددا على أنّ "هذا الانقلاب (...) ليس له أيّ مبرّر، وإذا نجح ستكون له عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم أجمع".
وتابع بازوم في هذا المقال المنشور باللغة الإنكليزيّة "في منطقة الساحل المضطربة، وفي وسط الحركات الاستبداديّة التي فرضت نفسها لدى بعض من جيراننا، فإنّ النيجر هي آخر معقل لاحترام الحقوق".
وحذّر من أنّ بوركينا فاسو ومالي، الدولتين المجاورتين اللتين يحكمهما عسكريّون "تستخدمان مرتزقة مجرمين مثل مجموعة فاغنر" من أجل "حلّ المشاكل الأمنيّة" بدلًا من "تعزيز قدراتهما الذاتيّة".
وأردف بازوم الذي وصل إلى السلطة إثر انتخابات ديمقراطيّة عام 2021 أنّ "المنطقة الوسطى في الساحل قد تصبح بكاملها تحت التأثير الروسي عبر مجموعة فاغنر التي ظهر إرهابها الوحشي بوضوح في أوكرانيا".
يقول مسؤولون أميركيّون إنّه ليس لديهم "مؤشّر" على تورّط عناصر فاغنر في أحداث النيجر، لكنّهم يخشون من أنّ هؤلاء المرتزقة المتمركزين في مالي والذين يُشتبه في أنّهم موجودون في بوركينا فاسو المجاورة، يحاولون الاستفادة من الوضع.
وشدّد بازوم على أنّ "هذا الانقلاب يجب أن يتوقّف، ويتوجّب على المجلس العسكري إطلاق سراح جميع من يحتجزونهم في شكل غير شرعي"، قائلًا إنّه يخشى على مستقبل بلاده "في ظلّ حكم عسكري استبدادي بلا رؤية ومن دون حلفاء موثوقين".
وفد دول غرب إفريقيا يغادر النيجر من دون لقاء قائد الانقلابيين
غادر وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الذي وصل إلى نيامي مساء الخميس لإيجاد مخرج للأزمة في النيجر، هذا البلد بعد ساعات قليلة من دون لقاء قائد الانقلابيين على ما أفاد أحد أعضائه الجمعة.
وأوضح المصدر أن "مبعوثي إكواس غادروا" ليل الخميس الجمعة ولم يلتقوا لا قائد العسكريين الذين تولوا السلطة الأسبوع الماضي الجنرال عبد الرحمن تياني ولا الرئيس المخلوع محمد بازوم"
سفير النيجر لدى واشنطن يحذر من أن الانقلاب في بلاده قد يزعزع المنطقة بكاملها
حذّر سفير النيجر لدى واشنطن الخميس في مقابلة مع وكالة فرانس برس من أنّ المجلس العسكري الانقلابي يجب أن "يعود إلى رشده" وإلّا فإنّه يُخاطر بدفع البلاد نحو الانهيار وهو ما سيؤدّي إلى جرّ منطقة الساحل بكاملها إلى حال من عدم الاستقرار، مبديًا خشيته من أن تستغلّ مجموعة فاغنر الروسيّة هذا الوضع.
وقال كياري ليمان-تينغيري الذي يشغل في واشنطن منصب سفير النيجر، وهي واحدة من آخر الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة وفرنسا في الحرب ضدّ الجهاديّين في منطقة الساحل، إنّه "إذا انهارت النيجر، فإنّ منطقة الساحل بكاملها هي التي ستنهار أوّلًا ويتزعزع استقرارها".
وأضاف السفير "لن تكون هناك بعد ذلك طريقة لحماية دول إفريقيا الساحليّة ودول الساحل الغربيّ، وسيكون هناك فاغنر والجهاديّون الذين يسيطرون على إفريقيا من الساحل إلى البحر المتوسّط".
وتابع ليمان-تينغيري "لا أتمنى أن يقع بلدي في أيدي المرتزقة، عندما نرى الدمار والجرائم التي ارتكبوها في أماكن أخرى" في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي.
ومساء الخميس، أعلن مُنفّذو الانقلاب العسكري في النيجر، في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني، "إنهاء" مهمّات ليمان-تينغيري وسفراء بلادهم لدى فرنسا ونيجيريا وتوغو أيضا.
انقلابيو النيجر يتعهدون الرد "فورا" على "أي عدوان" من جانب إكواس
أعلن مُنفّذو الانقلاب العسكري في النيجر، في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني مساء الخميس، أنهم سيردّون "فورا" على أيّ "عدوان أو محاولة عدوان" ضدّ بلادهم من جانب المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إكواس)، قبل ثلاثة أيّام من نهاية مهلة أعطتها المنظّمة من أجل عودة النظام الدستوري في النيجر.
وقال أحد أعضاء المجلس العسكري الانقلابي إنّ "أيّ عدوان أو محاولة عدوان ضدّ دولة النيجر ستشهد ردا فوريا ودون إنذار من جانب قوّات الدفاع والأمن النيجريّة".
وفد "إكواس" يصل النيجر ورئيس نيجيريا يدعو الى "حلّ ودّي" للأزمة
وصل وفد من الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إكواس) الى النيجر الخميس في محاولة لإيجاد حلّ لأزمة الانقلاب العسكري، مع تأكيد نيجيريا التي تتولى رئاسة المجموعة ضرورة ايجاد مخرج "ودّي" يشمل مختلف الأطراف.
ويأتي ذلك بعد أيام من فرض الجماعة التي تضم النيجر ودول أخرى في غرب القارة، قيودا اقتصادية صارمة على نيامي وتلويحها بإمكان استخدام القوة لإعادة تثبيت الانتظام الدستوري والرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم، على رغم تأكيدها أن التدخل العسكري سيكون "الخيار الأخير المطروح
فرنسا تندد "بشدة" بوقف بث "فرانس 24" و"إذاعة فرنسا الدولية" في النيجر
نددت فرنسا الخميس "بشدة" بوقف بث وسيلتي إعلام فرنسيتين في النيجر حيث أدى الانقلاب في هذا البلد إلى احتجاجات مناهضة لباريس.
وأعلنت محطة "فرانس 24" التلفزيونية و"إذاعة فرنسا الدولية" (إر إف آي) أن بثهما أوقف في النيجر منذ بعد ظهر الخميس. وقال مسؤول كبير لوكالة فرانس برس إن الإجراء أتى "بتعلميات من السلطات العسكرية الجديدة".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "تعيد فرنسا تأكيد التزامها وتصميمها الدائمين على المحافظة على حرية التعبير وحرية الصحافة وحماية الصحافيين".
وأضافت "في النيجر أتت الإجراءات المناهضة للصحافة على خلفية قمع استبدادي ينفذه الانقلابيون".
وأكدت أن "فرنسا تستنكر الانتهاكات الخطرة للحريات الأساسية".
الرئيس النيجيري يدعو الى "حلّ ودّي" لأزمة النيجر
دعا الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي تتولى بلاده رئاسة الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إكواس)، وفد الجماعة المتّجه الى النيجر العمل على التوصل الى "حلّ ودّي" لأزمة الانقلاب العسكري.
وإضافة الى هذا الوفد، كشف تينوبو أنه شكّل وفدا آخر لبحث الأزمة مع "قادة ليبيا والجزائر"، وأنه أوعز الى الوفدين "الانخراط بشدّة مع كل الأطراف المعنيين، ولحظ القيام بكل ما يتطلّبه الأمر لضمان التوصل الى حلّ شامل وودّي للوضع في النيجر".
السنغال سترسل جنودًا إلى النيجر في حال قررت إكواس التدخل
اعلنت وزيرة الخارجية السنغالية أيساتا تال سال الخميس ان السنغال ستشارك في تدخل عسكري محتمل في النيجر إذا قررت منظمة إكواس ذلك في أعقاب الانقلاب في نيامي.
وفي حديثها للصحافيين اكدت وزيرة الخارجية السنغالية الالتزامات الدولية لبلادها تجاه الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا خصوصا وأن "هذا الانقلاب كان الانقلاب الفاصل. لكل هذه الاسباب سنرسل جنودا سنغاليين" الى النيجر.
شاهد: تظاهرة في العاصمة نيامي تأييداً لانقلابيي النيجر
بدأ المئات من أنصار العسكريين، الذين سيطروا على الحكم في النيجر بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، بالتجمع في نيامي، صباح الخميس، تعبيرًا عن دعمهم لهم، وفق ما أفاد مراسلو فرانس برس.
فرنسا تعلن انتهاء عملية إجلاء رعايا من النيجر بعد إعادة 1079 شخصاً جواً
أعلنت الحكومة الفرنسية الخميس إعادة 1079 شخصاً جواً من النيجر مع انتهاء عملية إجلاء رعايا من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بعد سيطرة العسكريين على الحكم.
وقال وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو على منصة إكس (تويتر سابقا) إن الرعايا الفرنسيين والأجانب الذين تم إجلاؤهم "هم الآن بأمان".