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تشييع الرئيس الإيطالي السابق
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شاهد: إيطاليا تودّع رئيسها السابق جورجيو نابوليتانو

واشتهر نابوليتانو باعتداله وبحنكته السياسية، وكان يُنظر إليه على أنه ضمانة للاستقرار في أوقات الاضطرابات السياسية المزمنة في إيطاليا.

واشتهر نابوليتانو باعتداله وبحنكته السياسية، وكان يُنظر إليه على أنه ضمانة للاستقرار في أوقات الاضطرابات السياسية المزمنة في إيطاليا.

وشغل زعيم الحزب الشيوعي السابق منصب رئيس الدولة في عدد من الحكومات بين عامي 2006 و2015.

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