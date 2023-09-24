شاهد: المعارض الرومانية تفتح أبوابها أمام الجمهور في العاصمة البرتغالية

في كل عام وتحديدا خلال الربيع والخريف (نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر)، يفسح المجال أمام البرتغاليين والسياح، لزيارة المعارض الرومانية ومنها المعلم التاريخي المعروف بالأروقة "روا دي براتا" (Rua de Prata)، وهي أنفاق تحت الأرض في العاصمة لشبونة. اكتشفت هذه الأروقة سنة 1771 بعد زلزال هز المنطقة. وهناك تفسيرات مختلفة بشأن وظيفة هذا المعلم، الذي تم استغلال مساحاته بداية القرن العشرين كصهاريج للمياه.

في كل عام وتحديدا خلال الربيع والخريف (نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر)، يفسح المجال أمام البرتغاليين والسياح، لزيارة المعارض الرومانية ومنها المعلم التاريخي المعروف بالأروقة "روا دي براتا" (Rua de Prata)، وهي أنفاق تحت الأرض في العاصمة لشبونة. اكتشفت هذه الأروقة سنة 1771 بعد زلزال هز المنطقة. وهناك تفسيرات مختلفة بشأن وظيفة هذا المعلم، الذي تم استغلال مساحاته بداية القرن العشرين كصهاريج للمياه.