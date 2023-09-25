غلطة وندم عليها.. رئيس البرلمان الكندي يعتذر عن تكريم أوكراني حارب إلى جانب النازيين

بقلم: يورونيوز

قدم رئيس مجلس العموم الكندي اعتذاره الأحد بعد تكريمه أحد المحاربين القدامى الذين قاتلوا مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية أثناء زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال أنتوني روتا، رئيس المجلس الكندي في بيان: "أدليت بتصريحات بعد خطاب رئيس أوكرانيا، ثم وردتني بعد ذلك معلومات جعلتني أندم على قراري بالتكريم".

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وأضاف روتا، أن زملائه أعضاء البرلمان لم يكونوا على علم بخطته لتكريم ياروسلاف هونكا.

ووجه رئيس المجلس الكندي الجمعة، التحية إلى ياروسلاف هونكا الأوكراني الأصل والبالغ 98 عامًا، وقدمه على أنه "محارب قديم أوكراني كندي من الحرب العالمية الثانية قاتل من أجل استقلال أوكرانيا ضد الروس ويعتبر" بطلًا أوكرانيًا وبطلًا كنديًا".

وأثار التكريم غضب "جمعية الدفاع عن الجالية اليهودية" في كندا، التي أعلنت أمس أن هذه التصريحات "تتجاهل خدمة هونكا في فرقة فافن غرينادير الرابعة عشرة التابعة لقوات الأمن الخاصة، وهي وحدة عسكرية نازية جرائمها ضد الإنسانية.

وفي رد فعل عما جرى، أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن شعوره بالحرج وقال: "إن رئيس البرلمان قد اعترف بخطئه واعتذر لكن هذا أمر جدُّ محرج لبرلمان كندا وبالتالي لجميع الكنديين" على حد تعبيره.