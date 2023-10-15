بقلم: يورونيوز

في سياق متصل، تبنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان الأحد عملية التسلل التي نفذت السبت من لبنان نحو إسرائيل، وأعلنت أن ثلاثة من مقاتليها قتلوا بعدما تمكنوا من "النفاذ داخل" إسرائيل.

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ارتفع عدد القتلى في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 2329 شخصا وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس الأحد.

وبحسب الوزارة، أصيب 9042 شخصا أيضا في الضربات الجوية، التي نفذتها إسرائيل ردا على الهجوم، الذي شنته حركة حماس عليها في الـ 07 تشرين الأول/أكتوبر. وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل أكثر من 700 طفل في غزة مذاك.

وفي سياق متصل، تبنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان الأحد عملية التسلل التي نفذت السبت من لبنان نحو إسرائيل، وأعلنت أن ثلاثة من مقاتليها قتلوا بعدما تمكنوا من "النفاذ داخل" إسرائيل.

وقالت كتائب القسام إن مجموعة من مقاتليها "تمكنت من تفجير السياج الحدودي واستهداف دشمة المراقبة والنفاذ داخل فلسطين المحتلة (...) واشتبكت مع العدو بمساندة نارية من الأسلحة المتوسطة وأوقعت فيه الخسائر"، موضحة أن طائرات إسرائيلية استهدفت المقاتلين "أثناء الاشتباك"، ما أدى إلى مقتلهم.

وحصلت السبت محاولة تسلل نحو إسرائيل لليوم الثاني من جنوب لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد "كوماندوس إرهابيا كان يحاول دخول الأراضي الإسرائيلية من لبنان" وأن مسيرة إسرائيلية استهدفتهم وقتلت "العديد" منهم.