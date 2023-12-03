دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ58 في ظل توسيع إسرائيل لهجماتها الجوية والبرية والبحرية وسط تصدي الفصائل الفلسطينية لمحاولات التوغل داخل مدن القطاع سواء في الشمال أو الجنوب.
واستهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق متفرقة من القطاع في "الجولة الثانية" من الحرب التي بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستأنفتها إسرائيل بعد تعثر جهود تمديد الهدنة الإنسانية في غزة.
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، الأحد، بأن "7 فلسطينيين على الأقل استشهدوا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة". كما شهد شرق دير البلح عمليات قصف إسرائيلية عنيفة طالت العديد من المنازل.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.
تابعوا تطورات الحرب الإسرائيلية في غزة:
بريطانيا تعتزم إجراء "طلعات استطلاعية" فوق غزة لـ"إنقاذ الأسرى"
أعلنت بريطانيا أنها تعتزم إجراء طلعات استطلاعية فوق قطاع غزة بهدف تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل بدعوى دعم عملية إنقاذ الأسرى.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية: إن "لندن تعمل مع شركائها في المنطقة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لضمان إطلاق سراح الأسرى، ومن بينهم مواطنون بريطانيون".
وأشارت الوزارة في بيان، السبت، إلى أن سلامة مواطنيها تعتبر "أولوية بريطانيا القصوى"، حسب قولها.
وحسب البيان، "ستقوم وزارة الدفاع البريطانية بإجراء طلعات استطلاعية في أجواء شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة، لدعم الأنشطة المستمرة لإنقاذ الأسرى".
7 قتلى في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة رفح
أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأحد، مقتل 7 أشخاص وتسجيل عدد من الإصابات في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا شرقي مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب عبر تلغرام: "7 شهداء وعدد من الإصابات في استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة عزوم في حي الجنينة شرق رفح؛ فجر الأحد".
كتائب القسام: تفجير عبوات في تجمع لجنود الاحتلال شرق جحر الديك
أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد عن تمكن عناصرها من تفجير نقطة تموضع لنحو 60 جنديًا إسرائيليًا شرق جحر الديك وسط قطاع غزة.
وقالت الكتائب في بيان: "تمكن مجاهدو القسام من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جندياً) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، فقام المجاهدون بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال".
وأضافت: بعد ذلك "تقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى".