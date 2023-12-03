بقلم: يورونيوز

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ58 في ظل توسيع إسرائيل لهجماتها الجوية والبرية والبحرية وسط تصدي الفصائل الفلسطينية لمحاولات التوغل داخل مدن القطاع سواء في الشمال أو الجنوب.

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واستهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق متفرقة من القطاع في "الجولة الثانية" من الحرب التي بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستأنفتها إسرائيل بعد تعثر جهود تمديد الهدنة الإنسانية في غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، الأحد، بأن "7 فلسطينيين على الأقل استشهدوا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة". كما شهد شرق دير البلح عمليات قصف إسرائيلية عنيفة طالت العديد من المنازل.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

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