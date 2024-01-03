رحلة مذهلة عن الغولف والثقافة في الرباط مع إيمي باركلي

في هذه الحلقة ضمن «Golf Travel Tales» ستتجول إيمي باركلي في الرباط، أو مدينة النور، في المغرب.

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في هذه الحلقة ضمن «Golf Travel Tales» ستتجول إيمي باركلي في الرباط، أو مدينة النور، في المغرب. تبدأ مغامرة إيمي في نادي باهيا غولف بيتش في بوزنيقة حيث تعرض ممراته بطرازها الأمريكي ومساحاته الرملية الحمراء المميزة، إضافةً إلى فندق وسبا Vichy Celestin الرائع.

في أثناء متابعتنا، سنرى إيمي تستكشف موقع قصبة الأوداية التاريخي. سنتوقف عند «متحف الزينة» و«الحديقة الأندلسية»، اللذان يقدّمان لمحة عن ماضي المغرب الثقافي الغني.

في حين تتجول إيمي عبر شارع القناصلة في المدينة القديمة، سنرى عرضًا يمتزج فيه السحر التاريخي بالبراعة المعاصرة. مع حلول الليل، تظهر إيمي في قلب المدينة القديمة حيث تقضي المساء أولاً في مطعم «زريب» الذي يتمتع بإطلالة مذهلة على برج الحسن، وذلك لتذوق المأكولات المغربية الأصيلة.

خلال متابعتنا، تتوجّه إيمي إلى ملعب غولف روبرت ترينت جونز الأحمر المليء بالتحديات في نادي رويال دار السلام غولف كورس المشهور بحفرته المميزة المعروفة باسم «مانتا راي» ويستضيف النادي بطولتي كأس الحسن الثاني وكأس للا مريم.

أخيرًا، تُقدم إيمي لمحة رائعة حول ملاعب الغولف المتنوعة في المغرب، في حين نتأمل نحن تحديات مباريات الغولف المذهلة التي تقدمها ملاعب الغولف الثلاثة في نادي رويال دار السلام.