شاهد: زعماء السكان الأصليين لشعب المايا يكرمون الرئيس الجديد لغواتيمالا

أقام زعماء السكان الأصليين الثلاثاء احتفالاً تقليدياً لشعب المايا بمناسبة تنصيب برناردو أريفالو، الرئيس الثاني والخمسين لغواتيمالا. وأقيم الحفل في موقع كامينالجويو الأثري، وكُرم أريفالو بإكليل من الزهور الطبيعية. وقال خلال الحدث "مسؤوليتنا هي أن نتصرف، بلداً وشعباً، في وئام وسلام ولصالح الجميع، دون تمييز ولا تهميش". وكان برناردو أريفالو قد أدى اليمين الدستورية الاثنين كرئيس جديد لغواتيمالا على الرغم من محاولات المدعي العام في البلاد عرقلة تنصيبه.

أقام زعماء السكان الأصليين الثلاثاء احتفالاً تقليدياً لشعب المايا بمناسبة تنصيب برناردو أريفالو، الرئيس الثاني والخمسين لغواتيمالا. وأقيم الحفل في موقع كامينالجويو الأثري، وكُرم أريفالو بإكليل من الزهور الطبيعية. وقال خلال الحدث "مسؤوليتنا هي أن نتصرف، بلداً وشعباً، في وئام وسلام ولصالح الجميع، دون تمييز ولا تهميش". وكان برناردو أريفالو قد أدى اليمين الدستورية الاثنين كرئيس جديد لغواتيمالا على الرغم من محاولات المدعي العام في البلاد عرقلة تنصيبه.