بعد وعود من الحكومة.. نقابتان للمزارعين في فرنسا تعلنان تعليق إضرابهما

بقلم: يورونيوز

أعلن اتحادا المزارعين الرئيسيان في فرنسا يوم الخميس قرارهما بتعليق الاحتجاجات وفتح الطرق في جميع أنحاء البلاد، في تطور مثير بعد فترة وجيزة من كشف رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال عن مجموعة جديدة من الإجراءات التي يعتبرونها "تقدمًا ملموسًا".

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ويحتج المزارعون منذ أيام في جميع أنحاء البلاد للتنديد بالأجور المنخفضة واللوائح الصارمة والمنافسة غير العادلة من الخارج.

وقال داميان جريفين، ممثل أكبر اتحاد للمزارعين في فرنسا FNSEA، في أثناء التحرك بالقرب من باريس: "على عكس ما كان لدينا من قبل، بدا رئيس الوزراء هذه المرة أكثر وضوحًا من وزرائه الذين تدخلوا في وقت سابق".

ووصف ممثلو النقابات الآخرون الإعلانات بأنها مجرد كلمات في هذه المرحلة، حيث رأى نائب رئيس اتحاد المزارعين FDSEA تييري ديفورج: "لا نريد أن نسمع كلمات الحب، نريد أن نرى دليلًا ملموسًا".

الاحتجاجات في فرنسا Christophe Ena/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن رئيس الوزراء غابريال أتال عن مجموعة جديدة من الإجراءات، تأتي على رأس الوعود الأخرى التي قطعها في الأيام الأخيرة.

وجاء خطابه في الوقت الذي تسببت فيه قوافل تضم مئات المزارعين الغاضبين الذين يقودون جرارات ثقيلة في حدوث فوضى خارج مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مطالبين الزعماء في قمة الاتحاد الأوروبي بتوفير الإغاثة من ارتفاع الأسعار والبيروقراطية.

ووعد أتال بأنه لن يكون هناك حظر جديد على المبيدات الحشرية "دون حل"، وقال إنه لن يتم حظر أي مبيدات حشرية في فرنسا مسموح بها في أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وجاء البيان استجابة لطلب المزارعين الفرنسيين الذين أدانوا القواعد الصارمة في فرنسا بشأن منتجات المبيدات الحشرية مقارنة بالدول المجاورة.

كما أعلن أتال أن فرنسا ستحظر على الفور واردات الفواكه والخضروات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي والتي تمت معالجتها بمادة ثياكلوبرايد، وهو مبيد حشري محظور حاليًا.

وأضاف أن فرنسا ستقترح إنشاء "قوة مراقبة أوروبية" لمكافحة الاحتيال، خاصة فيما يتعلق باللوائح الصحية ومكافحة استيراد المنتجات الغذائية التي تتعارض مع المعايير الصحية الأوروبية والفرنسية.

كما أعلن أتال عن مساعدات بقيمة 150 مليون يورو (162 مليون دولار) لمربي الماشية وخفض الضرائب على المزارع التي يتم نقلها من الأجيال الأكبر سنًا إلى الأجيال الأصغر سنًا.