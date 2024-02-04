EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المظاهرة في تل أبيب
no comment

شاهد: مظاهرة في تل أبيب مطالبة في الإفراج عن الأسرى بقطاع غزة

وقال مسؤول كبير في حماس الجمعة إن الحركة سترد "قريبًا جدا" على اقتراح يتضمن فترات توقف طويلة للقتال في غزة وتبادل مرحلي للأسرى الذين تحتجزهم حماس مع الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.

وقال مسؤول كبير في حماس الجمعة إن الحركة سترد "قريبًا جدا" على اقتراح يتضمن فترات توقف طويلة للقتال في غزة وتبادل مرحلي للأسرى الذين تحتجزهم حماس مع الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات