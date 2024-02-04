شاهد: مظاهرة في تل أبيب مطالبة في الإفراج عن الأسرى بقطاع غزة

وقال مسؤول كبير في حماس الجمعة إن الحركة سترد "قريبًا جدا" على اقتراح يتضمن فترات توقف طويلة للقتال في غزة وتبادل مرحلي للأسرى الذين تحتجزهم حماس مع الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.

وقال مسؤول كبير في حماس الجمعة إن الحركة سترد "قريبًا جدا" على اقتراح يتضمن فترات توقف طويلة للقتال في غزة وتبادل مرحلي للأسرى الذين تحتجزهم حماس مع الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.