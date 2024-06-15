تغطية مستمرة: تواصل القصف الإسرائيلي والأمم المتحدة تحذر من مستويات كارثية للجوع في القطاع

بقلم: يورونيوز

في اليوم ال252 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يستمر القصف المدفعي والجوي في أنحاء مختلفة في القطاع.

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وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وثيقة أمنية تفيد بإمكانية انتهاء عملية رفح العسكرية خلال أسبوعين. ونقلت القناة 12 العبرية توصية للجيش الإسرائيلي بإنهاء العملية العسكرية في رفح والتركيز على الحدود الشمالية مع لبنان.

رصد الجيش الإسرائيلي صاروخين في منطقة ميرون على الحدود الشمالية مع لبنان، بعد قصفه الجمعة "موقعا عسكريا لحزب الله في كفركلا" الواقعة في الجنوب.

وأعلن حزب الله اللبناني الجمعة شنه أربع عمليات عسكرية ضد مواقع وتجمعات إسرائيلية، فيما اندلعت حرائق في منازل للمستوطنين في بلدة المطلة.

وحذرت الأمم المتحدة من نقص حاد في المواد الغذائية في جنوب ووسط قطاع غزة وحثت إسرائيل على إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية.