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باكستان: إسرائيل ترتكب "جرائم حرب" ضد الفلسطينيين

مواطنون باكستانيون يحملون لافتات خلال احتجاج ضد الغارات الجوية الإسرائيلية ولإظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، في لاهور، باكستان، السبت، 3 فبراير، 2024.
مواطنون باكستانيون يحملون لافتات خلال احتجاج ضد الغارات الجوية الإسرائيلية ولإظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، في لاهور، باكستان، السبت، 3 فبراير، 2024. Copyright K.M. Chaudary/AP
Copyright K.M. Chaudary/AP
بقلم:  يورونيوز
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وجّه مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون السياسية رانا ثناء الله، اليوم السبت، اتّهاماً إلى إسرائل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

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وأعلن عن تشكيل لجنة لتحديد ومقاطعة الشركات والمنتجات في باكستان التي يمكن أن تساعد إسرائيل أو قواتها بشكل مباشر أو غير مباشر على ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة.

وتم الإعلان عن هذه الخطوة بعد اتفاق بين الحكومة وحزب "تحريك لبيك باكستان".

وبالإضافة إلى حظر جميع المنتجات الداعمة لإسرائيل، طالب الاتفاق بإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين .

كما دعا العالم إلى إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "إرهابياً".

وعقب القرار، رحبت حركة حماس بإعلان الحكومة الباكستانية، معتبرةً أنه "خطوة على طريق إسناد الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة وتطهير عرقي".

ودعت حماس كافة الدول إلى اتخاذ المواقف الكفيلة بعزل إسرائيل وبذل الجهود لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني.

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