حرب غزة: إخلاء قسري للمواصي وقصف مكثف على خان يونس وإسرائيل تقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر

بقلم: يورونيوز

القصف الدموي على خان يونس جاء وسط ظروف صحية مأساوية فمستشفيات القطاع تعاني من نقص حاد في جميع المستلزمات الطبية واستخدام اسرائيل سلاح المياه في تعطيش الفلسطينيين حيث انخفضت حصة الفرد إلى أقل من 5 ليترات يوميا.

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تدخل الحرب الإسرائيلية عل قطاع غزة يومها الـ290 وسط قصف لا يهدأ حصد أرواح العشرات من القتلى والجرحى، وشهدت خان يونس أبشع هذه المجازر بعد أن قالت وزارة الصحة أن 45 فلسطينيا على الأقل قتلوا في قصف جوي على شرقي المدينة، الجيش كان أجبر النازحين في مواصي خان يونس على النزوح مجددا وبعضهم للمرة الثامنة.

ومع تعنته على شروطه بغية إفشال صفقة وقف النار وتبادل الأسرى، غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى واشنطن ليخطب أمام الكونغرس وسط عاصفة انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي، وأوعز نتنياهو إلى فريق التفاوض الإسرائيلي الذهاب إلى الدوحة الخميس أي بعد عودته من الولايات المتحدة.

آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة في ومها الـ290