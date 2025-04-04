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ساعات وعجائب الدنيا 2025: انطلاق أكبر حدث عالمي في صناعة الساعات

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افتتح صالون الساعات والعجائب، الحدث الرائد في صناعة الساعات، أبوابه في جنيف يوم الثلاثاء 1 أبريل/ نيسان. وتشارك ستون علامة تجارية في دورة هذا العام.

وعلى مدار أربعة أيام، يعرض كبار صانعي الساعات مجموعاتهم الجديدة والموديلات الحصرية التي لم تُعرض من قبل، في حدث ينعقد بدعم من مشاهير هذه الصناعة، حيث يتم ذلك أمام جمهور مميز من العملاء والصحفيين الدوليين، الذين يتوافدون للاستمتاع بمشاهدتها.

وفي الأيام الثلاثة التالية، يُفتح معرض باليكسبو أمام الجمهور العام، مما يتيح الفرصة للجميع، وبالأخص الشباب، للمشاركة في ورش عمل مخصصة لصناعة الساعات والمجوهرات. كما يُتاح لهم التعرف على برامج التدريب التي تهدف إلى تأهيل الجيل المقبل من صانعي الساعات المبدعين.

وفي الوقت نفسه، تنظم مدينة جنيف، كما في كل عام، مجموعة من الفعاليات الموازية التي تُقام في المتاجر ودور السينما والمكتبات، مما يعزز تجربة الزوار ويمنحهم الفرصة للاستمتاع بتنوع الأنشطة الثقافية والاحتفالية. استقطب هذا الحدث في العام الماضي، حوالي 49 ألف من محترفي الساعات وعشاقها، مما يبرز مكانة جنيف كعاصمة عالمية لصناعة الساعات.

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